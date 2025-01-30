Рождаемость в России упала до одного из самых низких показателей

По словам Фисенко, несмотря на то, что суммарно рождаемость в 2020-х годах превышает аналогичный показатель 2000-х, абсолютное число рождений приблизилось к уровню 2000 года. Это происходит из-за ухудшения возрастной структуры и снижения числа женщин репродуктивного возраста. Негативная тенденция по рождаемости в России существует с 2017 года, сообщил замминистра.
Фисенко отметил, что сильнее всего показатель рождаемости снизился в Еврейской автономной области, Калмыкии, Республике Алтай, на Камчатке и в Вологде. Наибольший рост зафиксирован в Дагестане, Северной Осетии, Чечне, Кабардино-Балкарской Республике, Ингушетии.
Тем не менее интенсивность деторождения в России может увеличиться в 2027 году, выразил надежду замминистра здравоохранения. Предполагается, что в этот период увеличится число женщин репродуктивного возраста.
В ходе прямой линии президент России Владимир Путин заявил, что в России не хватает женщин детородного возраста. Для поддержки рождаемости Минтруд предложил продлить программу материнского капитала, завершающуюся в конце 2026 года, до конца 2030-го.