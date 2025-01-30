Рождаемость в России упала до одного из самых низких показателей

По словам Фисенко, несмотря на то, что суммарно рождаемость в 2020-х годах превышает аналогичный показатель 2000-х, абсолютное число рождений приблизилось к уровню 2000 года. Это происходит из-за ухудшения возрастной структуры и снижения числа женщин репродуктивного возраста. Негативная тенденция по рождаемости в России существует с 2017 года, сообщил замминистра.