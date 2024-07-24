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Роструд заявил о незаконности требования приходить на работу заранее

В Роструде заявили, что нельзя требовать от сотрудника приходить на работу за 10 минут до нее и на столько же задерживаться.

Источник: Freepik

Об этом сказано в разъяснении ведомства, с которым ознакомились «Известия» в среду, 24 июля.

Подготовку к выполнению обязанностей включают в рабочее время, указали в Роструде. Если же специалист задерживается по своей инициативе, то это не считают сверхурочным трудом, а переработку не оплачивают, пояснили эксперты.

Ранее, 17 мая, сообщалось, что россиянам в 1,5 раза чаще стали предлагать работать сверхурочно. Об этом говорится в исследовании hh.ru. Как поясняли «Известиям» эксперты, таким способом бизнес пытается решить проблему дефицита кадров.

Позднее, в конце июня, сообщалось, что только 26% россиян полностью отказываются от рабочих задач во время отпуска. Это показало совместное исследование образовательной платформы «Нетология» и российского сервиса путешествий «Туту».

Каждый четвертый респондент — 23% — проверяет почту и рабочие чаты, 44% участников опроса при необходимости отвечают на срочные рабочие запросы, 7% опрошенных продолжают ежедневно работать, несмотря на свой отпускной статус.