Роструд заявил о незаконности требования приходить на работу заранее

Об этом сказано в разъяснении ведомства, с которым ознакомились «Известия» в среду, 24 июля.
Подготовку к выполнению обязанностей включают в рабочее время, указали в Роструде. Если же специалист задерживается по своей инициативе, то это не считают сверхурочным трудом, а переработку не оплачивают, пояснили эксперты.
Ранее, 17 мая, сообщалось, что россиянам в 1,5 раза чаще стали предлагать работать сверхурочно. Об этом говорится в исследовании hh.ru. Как поясняли «Известиям» эксперты, таким способом бизнес пытается решить проблему дефицита кадров.
Позднее, в конце июня, сообщалось, что только 26% россиян полностью отказываются от рабочих задач во время отпуска. Это показало совместное исследование образовательной платформы «Нетология» и российского сервиса путешествий «Туту».
Каждый четвертый респондент — 23% — проверяет почту и рабочие чаты, 44% участников опроса при необходимости отвечают на срочные рабочие запросы, 7% опрошенных продолжают ежедневно работать, несмотря на свой отпускной статус.