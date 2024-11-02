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Ростовой торт Тейлор Свифт развалился на глазах у участников конкурса кондитеров

Торт в натуральную величину американской певицы Тейлор Свифт сильно пострадал при транспортировке, искривился, а затем развалился на глазах у участников крупного международного кондитерского конкурса, состоявшегося в Великобритании. Об этом 1 ноября сообщает газета The Telegraph.

Как сообщает издание, развалившийся торт должен был стать знаковой работой на конкурсе Cake International, который состоялся в Национальном выставочном центре близ Бирмингема.

Несмотря на то, что торт в виде Тейлор Свифт был дисквалифицирован, на мероприятии представили ростовые кондитерские копии королевы Елизаветы II, Дэдпула, а также других известных личностей и персонажей.

Ранее, 13 июня, стало известно, что шоу Тейлор Свифт вызвали несколько землетрясений в Шотландии, когда около 70 тыс. фанатов, которые называют себя Swifties, собрались на стадионе «Мюррейфилд» в Эдинбурге. Звезда дала три шоу с 7 по 9 июня в рамках продолжающегося, самого продаваемого в истории тура The Eras Tour.