Ростовой торт Тейлор Свифт развалился на глазах у участников конкурса кондитеров

Ранее, 13 июня, стало известно, что шоу Тейлор Свифт вызвали несколько землетрясений в Шотландии, когда около 70 тыс. фанатов, которые называют себя Swifties, собрались на стадионе «Мюррейфилд» в Эдинбурге. Звезда дала три шоу с 7 по 9 июня в рамках продолжающегося, самого продаваемого в истории тура The Eras Tour.