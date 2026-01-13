Rostic’s увольняет почти 600 сотрудников: что известно

Предыстория
«Фаст фуд маркет» открыл 25 точек по франшизе от «Арт реста». Эта компания — один из правообладателей бизнеса Rostic’s. Накануне «Арт рест» «отобрал» франшизу и работников уволили, не выплатив им деньги. Точки сети закрыли.
В какой ситуации оказались сотрудники
Как сообщает SHOT ПРОВЕРКА со ссылкой на бывших сотрудников, рестораны сети закрыли еще 24 декабря, а о сокращении кадров им стало известно только вчера. Причем большая часть работников не получала зарплату с сентября 2025 года.
Телеграм-канал разместил видео, снятое в одной из точек Rostic’s на юге Москвы. На кадрах видна толпа экс-работников, которым не выплатили зарплату. Они несколько часов сидят в очереди, чтобы забрать документы. Специалисты пытаются уволиться, но их приглашают на работу в два других ресторана, которыми владеет «Арт рест».
Новое руководство уверяет, что оно точно будет платить зарплату, но сотрудники не верят, что ситуация с деньгами изменится.
Реакция руководства
Руководство заявляет, что проблема связана с поступлением денег на расчетный счет. При этом сотрудники полагают, что «Фаст фуд маркет» планирует обанкротиться и им не выплатят долги.
Представители другого юрлица — бывшего работодателя «Фаст фуд маркет» — ситуацию с задержками выплат комментировать отказались.
Что касается пресс-службы Rostic’s, она массовые увольнения и закрытие московских ресторанов отрицает. Компания утверждает, что просто идет реновация и точки сети скоро откроют. Однако кто их будет обслуживать, пока непонятно.