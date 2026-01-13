Rostic’s увольняет почти 600 сотрудников: что известно

Телеграм-канал разместил видео, снятое в одной из точек Rostic’s на юге Москвы. На кадрах видна толпа экс-работников, которым не выплатили зарплату. Они несколько часов сидят в очереди, чтобы забрать документы. Специалисты пытаются уволиться, но их приглашают на работу в два других ресторана, которыми владеет «Арт рест».