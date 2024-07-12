«Ростелеком» предупредил о сбоях YouTube в России

Речь идет об оборудовании, которое применяется для кэширования и ускорения загрузки контента сервисов Googlе — системы Google Global Cache.
«Из-за проблем с эксплуатацией указанного оборудования и невозможности его расширения в условиях роста обрабатываемого трафика, наблюдается серьезная перегрузка имеющихся мощностей, в том числе на пиринговых стыках. Это может повлиять на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов в YouTube у абонентов всех российских операторов», — сообщили в «Ростелекоме». В пресс-службе «Ростелекома» уточнили РБК, что речь идет об оборудовании, физически находящемся в России, на сетях этого оператора.
По данным Mediascope, в апреле этого года число пользователей, хотя бы один раз за месяц заходивших на сайт или в приложение YouTube в России, среди населения старше 12 лет составило 95,86 млн человек.
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