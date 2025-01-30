Рост выплат, мигранты, трудные подростки. Что ждет россиян в феврале 2025

МВД будет заносить данные о нелегалах в специальный реестр, а сами нарушители будут претерпевать ограничения в самых разных сферах жизни. Предусмотрено, что они не смогут открыть ИП или оформить самозанятость, покупать землю и другую недвижимость, регистрировать браки, пользоваться финансовыми услугами российских банков и т. д. Сотрудники уполномоченных органов получат право проверки жилища контролируемого лица, выезда по месту его пребывания для проверки и осмотра, получения всей необходимой информацию о лице, а также получения лично от объекта надзора информации о месте нахождения, включая фотографии и данные геолокации.