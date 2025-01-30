Рост выплат, мигранты, трудные подростки. Что ждет россиян в феврале 2025

В феврале 2025 года вырастут десятки выплат и пособий, вступит в силу большой пакет новых правил, касающихся мигрантов, а трудных подростков возьмут на поруки. Подробности о нововведениях месяца читайте в материале aif.ru.
Более 40 выплат проиндексируют в 1,095 раза
Рядом законодательных актов предусмотрено ежегодное повышение некоторых выплат и пособий на уровень фактической инфляции. В 2024 году по данным Росстата общий уровень цен на товары и услуги вырос на 9,52%. В связи с этим с 1 февраля 2025 года на 9,5% больше, чем в прошлом году, получат от государства следующие категории граждан:
- получатели выплат по закону «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС»;
- инвалиды войны, ветераны боевых действий, ветераны Великой Отечественной войны и другие лица, которые имеют право на ежемесячную денежную выплату по закону «О ветеранах» (ст. 23.1);
- лица, которым положены пособия по рождению ребенка и уходу за ним, а также при передаче ребенка на воспитание в семью, по закону «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» (ч. 1 ст. 4.2);
- инвалиды, которые получают ежегодную денежную компенсацию расходов на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников, а также инвалиды I, II, III групп, которые имеют право на получение ежемесячной денежной выплаты по закону «О социальной защите инвалидов» (ч. 17 ст. 11.1, ст. 28.1);
- получатели выплат по закону «О погребении и похоронном деле»;
- лица, которым положена единовременная страховая выплата, ежемесячная страховая выплата, в том числе максимального размера по закону «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (п. 1 ст. 11, п.п. 1,12 ст. 12);
- получатели материнского капитала в соответствии с законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и другие категории.
Добровольцам статус ветерана боевых действий присвоят автоматически
Кабмин внес изменения в Правила выдачи удостоверения ветерана боевых действий. Граждане, участники добровольческих формирований, созданных для содействия СВО, смогут получить его в беззаявительном порядке. Соответствующее Постановление Правительства от 24.01.2025 № 39 вступает в силу со 2 февраля.
В течение 10 дней со дня издания приказа об убытии добровольца для выполнения спецзадач воинская часть должна направить документы в региональный военкомат по месту жительства гражданина. У военкомата есть 10 дней со дня получения документов, чтобы их проверить, и 30 дней, чтобы принять решение о выдаче удостоверения ветерана боевых действий. Получить готовое удостоверение может сам доброволец или его представитель по доверенности.
Административный конфискат передадут регионам
Ст. 3.7. КоАП РФ предусмотрено административное наказание в виде конфискации орудия или предмета административного правонарушения. Например, за незаконную рубку лесных насаждений могут конфисковать орудие или технику, с помощью которых непосредственно вырубались деревья. Согласно поправкам Федерального закона от 08.08.2024 № 247-ФЗ, такие предметы будут обращать в собственность субъекта РФ по месту его нахождения. Положения вступят в силу с 5 февраля.
В соответствии с Распоряжением Правительства от 12.09.2024 № 2503-р, в собственность субъекта может перейти косметика, парфюмерия, мебель, телефоны, ноутбуки, продукты питания и сельхоз продукция, лекарства и медоборудования и другие категории конфиската.
Незаконных мигрантов начнут подвергать высылке
С 5 февраля заработает новый режим для иностранных граждан и лиц без гражданства — высылка. Такая мера предусмотрена Федеральным законом от 08.08.2024 № 260-ФЗ в целях усиления государственного надзора (контроля) в сфере миграции. Под действие высылки могут попасть иностранные граждане и лица без гражданства, которые находятся на территории Российской Федерации нелегально, в частности речь идет о тех, кто совершил правонарушения.
МВД будет заносить данные о нелегалах в специальный реестр, а сами нарушители будут претерпевать ограничения в самых разных сферах жизни. Предусмотрено, что они не смогут открыть ИП или оформить самозанятость, покупать землю и другую недвижимость, регистрировать браки, пользоваться финансовыми услугами российских банков
Сотрудники ОВД смогут без суда принимать решения о выдворении иностранцев и лиц без гражданства.
Федеральным законом от 08.08.2024 N 248-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» расширена компетенция органов внутренних дел. Теперь рассматривать дела об административных правонарушениях в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, а также выносить решения о выдворении их за пределы РФ, смогут не только судьи, но и должностные лица ОВД, транспортной полиции, подразделений по вопросам миграции и по контролю за оборотом наркотиков.
Законодатель уточнил перечень составов, доступных для разрешения полиции и другим подразделениям МВД. В них вошли статьи, отнесенные к нарушению правил пребывания на территории РФ, посягательству на общественную нравственность и санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, общественный порядок и безопасности и прочие.
Уточнят правила содержания мигрантов в центрах временного содержания
Указанным ранее законом № 248-ФЗ также скорректированы сроки содержания иностранцев в центрах временного содержания (ЦВСИГ). Помещение в эти учреждения лиц без гражданства РФ — это обеспечительная мера, применяемая до момента принудительного выдворения.
С 5 февраля в ст. 29.17. КоАП РФ появятся новые положения (ч.ч. 3.3. — 3.13.). Теперь, если решение о помещении в центр временного содержания принимает должностное лицо, а не судья, то срок ограничения свободы не может быть более 48 часов. В новых частях статьи подробно описан порядок продления срока временного содержания.
С неблагополучными подростками будут работать наставники
Парламентарии возродили институт наставничества — нормы Федерального закона от 08.08.2024 года № 322-ФЗ начнут работать с 5 февраля. Работа с наставником — одна из форм исправительно-воспитательного воздействия на трудных подростков. До профилактической работы с подростками допустят педагогов, социальных работников и граждан, прошедших соответствующую подготовку. Принимать решение о назначении наставника будет комиссия по делам несовершеннолетних по согласованию с подростком и его родителями.
Как объяснял «Парламентской газете» председатель Комитет Государственной Думы по молодежной политике Артем Метелев, основная задача наставника — социализация подростка. Ответственный взрослый будет привлекать малолетнего нарушителя закона к участию в разных проектах, проводить воспитательные беседы, заниматься с ним творчеством
Появится список военно-учебных заведений, которые могут увековечить память погибших бойцов
С 1993 года действует Закон РФ «Об увековечении памяти погибших при защите отечества». Одной из форм сохранения в памяти поколений закон называет «занесение имен погибших при защите Отечества навечно в списки личного состава воинских частей, военных профессиональных образовательных организаций и военных образовательных организаций высшего образования».
Поправками, вступающими в силу с 8 февраля 2025 года, в указанную формулировку добавили конкретные наименования военно-учебных заведений, например, «президентское кадетское училище», «кадетская школа», «военно-музыкальное училище»