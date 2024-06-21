Этим летом активно растет турпоток в Забайкалье

В большей степени, за счет китайских туристов. В 2023 году регион посетили 4 тыс. иностранцев.
С прошлого года китайцы стали активнее путешествовать в РФ из-за возобновления работы групповой визы, сообщает Российский Союз Туриндустрии. Туристы прибывают преимущественно из приграничных городов, например, Маньчжурии. Но также немало путешественников из Харбина, Шанхая, Гуанчжоу.
В этом регионе очень развит приграничный туризм, поэтому граждане Китая часто приезжают на автобусах в Забайкальск, который находится прямо на границе. Туристы также посещают Краснокаменск и Борзю. Прирост по китайскому турпотоку составляет около 200%.
В последнее время количество российских туристов, особенно из Дальнего Востока, тоже значительно увеличилось. Рост внутреннего потока достиг 40%. Среди популярных у путешественников мест можно выделить: Агинский Бурятский округ с особым статусом в Забайкальском крае, арт-парк «Тужи» и исторический город Нерчинск. Стоимость двухдневной программы с ночевкой начинается от 10 тыс. рублей без перелета.
Туристы прибывают в город, используя различные виды транспорта, включая автобусы и поезда. У региона есть есть потребность принимать большее количество гостей, но не хватает мест в поездах. Власти Забайкальска обещали увеличить количество вагонов еще в октябре прошлого года, и на данный момент все доступные места уже распределены. Такая поездка с трехразовым питанием и организованными экскурсиями обойдется в 4,5−5 тыс. рублей с человека.
Автор: Елизавета Чеботарева