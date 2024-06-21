Этим летом активно растет турпоток в Забайкалье

Туристы прибывают в город, используя различные виды транспорта, включая автобусы и поезда. У региона есть есть потребность принимать большее количество гостей, но не хватает мест в поездах. Власти Забайкальска обещали увеличить количество вагонов еще в октябре прошлого года, и на данный момент все доступные места уже распределены. Такая поездка с трехразовым питанием и организованными экскурсиями обойдется в 4,5−5 тыс. рублей с человека.