Спящие ячейки: кто спонсирует переезд радикалов в Россию

— Мы отловили уже 80 тысяч вот таких граждан России, которые не то что на передовую, в военкомат не хотят сходить. 80 тысяч мы отловили, поставили на воинский учет, и уже 20 тысяч «молодых» граждан России, которым почему-то не нравится жить в Узбекистане, Таджикистане, Кыргызстане, находятся на передовой, — сообщил глава СК РФ.