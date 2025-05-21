Спящие ячейки: кто спонсирует переезд радикалов в Россию

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин на полях Петербургского международного юридического форума рассказал о росте террористических преступлений с участием мигрантов.
— Повышенное внимание уделяется вопросам выявления, пресечения и расследования преступлений террористической направленности, к совершению которых привлекаются мигранты. Для сравнения: в первом квартале 2025 года мигрантами совершено в 2,7 раза больше преступлений, чем в прошлом году, — цитирует ТАСС слова Бастрыкина.
Глава Следкома отметил, что раскрытие особо тяжких преступлений, совершенных приезжими в Россию, увеличилось на 65%. По его словам, в центральном аппарате и территориальных подразделениях созданы структуры, специализирующиеся на преступлениях, участниками которых стали мигранты. Член Совета при Президенте РФ по правам человека Кирилл Кабанов считает, что в будущем будет наблюдаться только рост числа преступлений.
— Это закономерность, причем есть стимулирование западными странами переезда радикалов в Россию, например Турцией. Это спящие ячейки, которые в определенное время могут взорвать ситуацию в нашей стране, — отметил Кабанов.
Член СПЧ считает, что необходимо минимизировать их проникновение в Россию и другого выхода нет. Также необходимо обращать внимание на внешние признаки тех, кто уже оказался в стране. Кабанов в разговоре с ВФокусе Mail подчеркнул, что смена паспорта никак не влияет на мировоззрение. В отношении тех, кто получил гражданство, сотрудниками СК РФ регулярно проводятся рейды, сообщил Бастрыкин.
— Мы отловили уже 80 тысяч вот таких граждан России, которые не то что на передовую, в военкомат не хотят сходить. 80 тысяч мы отловили, поставили на воинский учет, и уже 20 тысяч «молодых» граждан России, которым почему-то не нравится жить в Узбекистане, Таджикистане, Кыргызстане, находятся на передовой, — сообщил глава СК РФ.
Он отметил, что в Россию едут граждане других стран, замешанные в криминале. Доказательством этому служит рост числа преступлений, после того как мигрант был выдворен на родину.