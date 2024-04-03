Рост мозга помогает бороться с болезнью Альцгеймера

Как ученые объясняют такую разницу? В очень далеком прошлом наши предки до всего доходили своим умом. Древний человек был универсалом, умел добыть огонь, знал, как найти подходящую для жилья пещеру, как убить мамонта, как защититься от болезней и т. д. Умудренных опытом учителей было катастрофически мало — продолжительность жизни была очень невысокой. Но по мере роста цивилизации люди стали больше полагаться на опыт и знания, накопленные соплеменниками. Полагаться на коллективный разум. И мозг стал уменьшаться.