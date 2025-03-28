Рост многоэтажных самостроев: что делать с незаконно возведенными домами

Около 40 тысяч многоэтажных домов, построенных незаконно, насчитала «Российская газета». Больше всего их в южных регионах, Краснодарском крае и на Северном Кавказе.
— 90% таких построек имеют технические недостатки в инженерных сетях или же не полностью соответствуют требованиям законодательной базы Особо отличился в этом плане Краснодар, где целый микрорайон был построен по такому принципу. Схожая ситуация, но с меньшими масштабами была и в Ростове-на-Дону, и на Кавказе, — рассказал изданию эксперт-советник по инвестициям в недвижимость юга Евгений Ткачев.
ЧП для таких построек не редкость. 25 марта в Махачкале произошел взрыв в многоквартирном доме. Выяснилось, что он был в реестре незаконно возведенных. Застройщик получил разрешение на строительство только девяти этажей, но добавил еще пять. Узаконить квартиры удалось в 2021 году через Ленинский районный суд Махачкалы. Существует практика сноса незаконных строений: например, в Татарстане суд обязал убрать дом и баню с земель лесного фонда. Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь называет такие строения «бомбой замедленного действия».
— Жить в таких домах опасно. Их часто строят, как попало — экономят на всём: на фундаменте, на материалах, на безопасности. Представьте: трещины в стенах, перекошенные подъезды, а то и вообще риск обрушения. Коммуникации там обычно подключены по «левым» схемам — вот вам и пожары, и прорывы труб, — рассказал эксперт ВФокусе Mail.
По словам Бондаря, часто такое жилье появляется в результате обмана. Например, с дольщиков собирают деньги, хотя разрешение на строительство нет. Есть и случаи, когда дом появляется на земле, где строить запрещено.
— Если дом в принципе нормальный, но построен с нарушениями — можно попытаться его узаконить, достроить что не хватает, заплатить штрафы. Если дом реально опасный — людей нужно срочно переселять, благо у нас есть программы по расселению аварийного жилья, — отметил Бондарь.
Эксперт считает, что каждый такой дом необходимо обследовать. Если же строение не отвечает требованиям, то его нужно сносить, но, подчеркнул Бондарь, необходимо обеспечить людей другим жильем.