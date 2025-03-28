Рост многоэтажных самостроев: что делать с незаконно возведенными домами

ЧП для таких построек не редкость. 25 марта в Махачкале произошел взрыв в многоквартирном доме. Выяснилось, что он был в реестре незаконно возведенных. Застройщик получил разрешение на строительство только девяти этажей, но добавил еще пять. Узаконить квартиры удалось в 2021 году через Ленинский районный суд Махачкалы. Существует практика сноса незаконных строений: например, в Татарстане суд обязал убрать дом и баню с земель лесного фонда. Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь называет такие строения «бомбой замедленного действия».