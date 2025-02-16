Росстат назвал сроки проведения Всероссийской переписи населения

В статистическом ведомстве также напомнили, что следующая Всероссийская перепись населения должна стать первой, в которой будут использованы административные данные Единого федерального информационного регистра населения РФ. «При этом будет сохранена гарантия самоопределения населения при переписи через предоставление каждому жителю страны возможности уточнить предзаполненные данные и лично внести в переписной лист сведения, которых нет в административных источниках», — добавили в Росстате.