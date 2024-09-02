Росстандарт утвердил ГОСТ на школьную форму

Руководитель Росстандарта Антон Шалаев также указал, что ГОСТ призван помочь родителям выбрать качественную форму для ребенка. «Принципиальное отличие понятия “школьной формы” от “одежды для детей школьного возраста” заключается в том, что в форме дети проводят по несколько часов, и тем самым требования к ней отличны от одежды эпизодической носки», — отметил Шалаев.