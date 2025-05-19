Shaman представит Россию на «Интервидении»

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman, представит РФ на международном музыкальном конкурсе «Интервидение». Об этом сообщили в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале.
«Россию представит певец Shaman», — объявили в ходе шоу.
Ранее специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в разговоре с ТАСС выразил мнение, что представлять Россию на «Интервидении» будет кто-то из сегодняшней пятерки наиболее популярных в стране исполнителей.
Президент РФ Владимир Путин 3 февраля 2025 года подписал указ о проведении международного музыкального конкурса «Интервидение-2025» в Москве и Московской области. Председателем оргкомитета назначен вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Швыдкой заявлял, что конкурс пройдет в сентябре. Свое участие в нем подтвердили около 20 стран, включая все государства БРИКС.
«Интервидение» — песенный конкурс существовавшей в 1946—1993 годах Международной организации телевидения и радиовещания (OIRT) — проводилось в 1960—1980-х годах по аналогии с «Евровидением», музыкальной премией отколовшегося от OIRT Европейского вещательного союза. В конкурсе принимали участие не только социалистические страны, близкие СССР, но и Австрия, Бельгия, Испания, Канада, Нидерланды, Португалия, Финляндия.