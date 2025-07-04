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Российского нобелевского лауреата Гейма лишили гражданства Нидерландов

Советский, нидерландский и британский ученый, лауреат Нобелевской премии по физике 2010 года (совместно с Константином Новосёловым за метод получения графена) Андрей Гейм сообщил, что был лишен гражданства Нидерландов.

Источник: Reuters

Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на письмо ученого.

Гейм отметил, что ему сообщили, что он больше не является гражданином Нидерландов и обязан сдать свой паспорт в посольстве в Лондоне во избежание последствий со стороны Интерпола.

Ученый назвал это решение «печальным и странным», отметив, что история и время, которое он провел в Нидерландах, очень дороги его сердцу.

При этом в статье объясняется, что Нидерланды строго ограничивают двойное гражданство, а Гейму пришлось принять британское подданство, так как королева Великобритании Елизавета II посвятила его и его коллегу Константина Новоселова в рыцари-бакалавры за научные заслуги.

Гейм отметил, что, наверное, отказался бы от рыцарского звания, если бы знал, к каким последствиям это приведет.