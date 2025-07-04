Российского нобелевского лауреата Гейма лишили гражданства Нидерландов

Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на письмо ученого.
Гейм отметил, что ему сообщили, что он больше не является гражданином Нидерландов и обязан сдать свой паспорт в посольстве в Лондоне во избежание последствий со стороны Интерпола.
Ученый назвал это решение «печальным и странным», отметив, что история и время, которое он провел в Нидерландах, очень дороги его сердцу.
При этом в статье объясняется, что Нидерланды строго ограничивают двойное гражданство, а Гейму пришлось принять британское подданство, так как королева Великобритании Елизавета II посвятила его и его коллегу Константина Новоселова в рыцари-бакалавры за научные заслуги.
Гейм отметил, что, наверное, отказался бы от рыцарского звания, если бы знал, к каким последствиям это приведет.