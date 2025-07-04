Российского нобелевского лауреата Гейма лишили гражданства Нидерландов

При этом в статье объясняется, что Нидерланды строго ограничивают двойное гражданство, а Гейму пришлось принять британское подданство, так как королева Великобритании Елизавета II посвятила его и его коллегу Константина Новоселова в рыцари-бакалавры за научные заслуги.