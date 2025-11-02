Итоги российского азиатского турне

Развивается туристическое сотрудничество. Вьетнам и Таиланд популярны среди наших туристов, а Малайзия в первом полугодии 2025 года увеличила турпоток на 11,7%. Обсуждается запуск прямых авиарейсов между Малайзией и Россией. Переговоры с Вьетнамом, Малайзией и Камбоджей показали наличие многочисленных точек соприкосновения интересов. Вьетнам — традиционный и стратегический партнер РФ в Юго-Восточной Азии. В рамках существующей зоны свободной торговли между ЕАЭС и Вьетнамом активно обсуждаются перспективы создания нового железнодорожного транспортного коридора, который соединит РФ и Вьетнам через территории Китая и Монголии. Наша сторона заинтересована в значительном увеличении экспорта сельскохозяйственной продукции, включая говядину и свинину, а также сырьевых ресурсов, в частности стали, на вьетнамский рынок.