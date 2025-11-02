Итоги российского азиатского турне

Россия завершила участие в саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Ключевым событием АСЕАН, прошедшим
Российскую делегацию возглавлял вице-премьер Алексей Оверчук. Москва участвовала в Восточноазиатском саммите и провела переговоры с представителями Малайзии, Вьетнама и Камбоджи. В последние годы сотрудничество РФ со странами Юго-Восточной Азии последовательно расширяется. Объем взаимной торговли превысил $40 млрд. Москва прорабатывает новые перспективные направления развития, получающие поддержку государств региона.
Особое внимание уделяется проектам связанности макрорегионов Северной Евразии и Юго-Восточной Азии. РФ заинтересована в развитии инициативы Большого евразийского партнерства и расширении логистических коридоров по осям «Восток — Запад» и «Север — Юг». На саммите азиатским партнерам были представлены преимущества Северного морского пути (СМП): проекты развития дальневосточных портов, инвестиции в инфраструктуру СМП, ход строительства атомного ледокольного флота, обеспечивающего круглогодичную транспортировку грузов. Российская сторона подчеркнула, что СМП — кратчайший маршрут для экспорта продукции стран АСЕАН на Запад. Все больше партнеров рассматривают для себя возможность транспортировки грузов через Севморпуть. Объем перевозок по этому маршруту в прошлом году составил 37 млн тонн.
Государства Юго-Восточной Азии (ЮВА) проявляют значительный интерес к энергетическому сотрудничеству. Россия накопила богатый опыт взаимодействия по линии мирного атома, она стала первой страной в мире, подписавшей экспортный контракт на сооружение атомной станции малой мощности (АСММ).
Перспективным направлением служит взаимодействие в сфере продовольственной безопасности. РФ как крупный поставщик удобрений может оказать поддержку странам ЮВА. Страны региона остаются значимыми покупателями отечественной продукции военно-промышленного комплекса. Во Вьетнаме около 55−65% вооружений представлено российской продукцией, в Камбодже — 30−35%.
Развивается туристическое сотрудничество. Вьетнам и Таиланд популярны среди наших туристов, а Малайзия в первом полугодии 2025 года увеличила турпоток на 11,7%. Обсуждается запуск прямых авиарейсов между Малайзией и Россией. Переговоры с Вьетнамом, Малайзией и Камбоджей показали наличие многочисленных точек соприкосновения интересов. Вьетнам — традиционный и стратегический партнер РФ в Юго-Восточной Азии. В рамках существующей зоны свободной торговли между ЕАЭС и Вьетнамом активно обсуждаются перспективы создания нового железнодорожного транспортного коридора, который соединит РФ и Вьетнам через территории Китая и Монголии. Наша сторона заинтересована в значительном увеличении экспорта сельскохозяйственной продукции, включая говядину и свинину, а также сырьевых ресурсов, в частности стали, на вьетнамский рынок.
Партнерские отношения с Малайзией, хозяйкой саммита, пока не достигли необходимой глубины и динамики, однако уже выявлен ряд перспективных направлений для взаимовыгодного сотрудничества. Малайзия проявляет заинтересованность в использовании российского опыта и технологий для сооружения атомных электростанций большой мощности и малых модульных реакторов. Также сохраняется устойчивый интерес к импорту удобрений, доля которых на малайзийском рынке по итогам 2024 года составила около 26%. Перспективным направлением служат поставки халяльной продукции для удовлетворения потребностей растущего населения Малайзии.
С Камбоджей в настоящее время ведутся переговоры о заключении соглашения о создании зоны свободной торговли в формате партнерства с ЕАЭС. После саммита АСЕАН российская делегация продолжила работу на саммите АТЭС, который проходил в южнокорейском городе Кенчжу с 31 октября по 1 ноября. Основные темы, поднятые Алексеем Оверчуком, включали интеграцию с другими инициативами (сопряжение инициатив ЕАЭС и китайского «Пояса и пути»), использование потенциала искусственного интеллекта при минимизации рисков, энергетическое сотрудничество (природный газ и атомная энергетика), а также поставки сельхозпродукции и медикаментов.
Вице-премьер отметил, что Россия «приветствует возвращение АТЭС к реалистичным подходам в развитии энергетического сектора с акцентом на энергобезопасность и доступ к энергии». Наша сторона также поделилась опытом поддержки малых технологических компаний, который показался полезным странам-участницам.
Алексей Оверчук подчеркнул, что «многие страны, включая недружественные». Наша делегация продолжила налаживать конструктивный диалог с представителями «недружественных» государств. В частности, российский вице-премьер провел беседу «на ногах» с министром финансов США Скоттом Бессентом.
Принятая Кёнчжуйская декларация подтвердила приверженность построению открытого, динамичного, жизнеспособного и мирного Азиатско-Тихоокеанского сообщества к 2040 году. Она соответствует российским интересам, постулируя цели углубления международного сотрудничества и региональной интеграции, а также включая блоки по проблемам развития ИИ и демографическим сдвигам.
Автор — руководитель Центра мировой политики и стратегического анализа Института Китая и современной Азии РАН.
Позиция редакции может не совпадать с мнением автора.