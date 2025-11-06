Российский военкор словами «не ждем, а готовимся» ответил на вопрос о сроках окончания СВО

«С кем они (Польша) собираются воевать? Вопрос риторический. Явно не с Германией в отместку за сентябрь 1939 (…) Когда у Запада закончатся украинцы, он натравит на нас поляков. Не ждем, а готовимся», — порассуждал журналист.