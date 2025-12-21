Популярные темы
Российский военкор нашел признаки подготовки ВСУ мощной атаки на Россию

Вооруженные силы Украины (ВСУ) взяли «паузу» в атаках на российские регионы, что может быть признаком готовящегося масштабного налета.

Источник: Газета.Ру

Об этом заявил военный корреспондент Юрий Котенок в Telegram-канале.

«Дежурными средствами ПВО были сбиты всего три украинских БПЛА воздушного типа: два — над Волгоградской областью, один — над Ростовской», — написал он.

Военкор объяснил, что подобное поведение носит исключительно технический характер и никаких отношений к «жестам доброй воли» или желанию участвовать в деэскалации подобные «паузы» не имеют.

По его мнению, после затишья, как правило, следует масштабный налет, сопряженный с попытками «украинских нацистов» добраться до Москвы.

До этого в Минобороны России сообщили, что дежурные средства противовоздушной обороны в ночь на текущие сутки перехватили и уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата.

Накануне губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что Вооруженные силы Украины трижды за сутки целенаправленно атаковали жилые районы Запорожской области. В результате обстрелов в Васильевке пострадал один человек. Медики оценили его состояние как стабильное.