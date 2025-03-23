Российский ученый рассказал о 5000-летних могилах в Судане, ставших сенсацией

«Фараоны набирали свою армию на территории современного Судана. Не из оседлого населения в долине Нила, а из кочевников, потому что они, благодаря особому образу жизни, были приспособлены для несения подобных функций. Тех наемников, которые упоминаются в источниках, ассоциируют с носителями археологической культуры так называемых “сковородковидных погребений” — по их особой форме. Учеными было рассчитано, где такие могут располагаться в глубине пустыни. Их мы искали, основываясь на серьезных аргументах и предварительных исследованиях. Но ничего не произошло. По какой причине, предстоит еще выяснить», — рассказал Алексей Крол.