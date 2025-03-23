Российский ученый рассказал о 5000-летних могилах в Судане, ставших сенсацией

Раскопки в Северном Судане проходят уже шестой сезон. Два года назад в этих местах нашли много керамики и орудий эпохи неолита, а также курганные погребения кочевого населения Нубийской пустыни. Представлена была и витиеватая африканская наскальная живопись. Так появилось ожидание большого открытия в будущем.
Зимой этой года уже на финальном этапе работы экспедиции удалось раскопать захоронения людей и крупного рогатого скота приблизительно IV тысячелетия до н.э. Причем последние находки особенно впечатлили ученых. Их даже окрестили сенсационными.
«Откопали погребения случайно. Кстати, случайность вообще играет огромную роль в археологии. Еще важна удача. Многие памятники таким образом обнаруживаем. Что касается найденных объектов, то это не какие-то скотомогильники, а устроенные захоронения крупного и мелкого рогатого скота. Видовую принадлежность сейчас выясняют специалисты в профильном институте. Скорее всего, это были коровы. Мы увидели четыре культовых — тут нет сомнений — погребения. Это ямы, заложенные сверху обработанными камнями, с могильными холмами», — объяснил археолог Алексей Крол в подкасте радио «Маяк».
Он указал на интересный нюанс: головы животных древние люди намеренно уложили между двумя горизонтальными плитами, составлявшими ограду могилы. Таким образом, рога коров возвышались над поверхностью погребального холма. Расположение объектов позволяет предположить, что они ориентированы на какое-то еще нераскопанное пока погребение. Вместе они составят уникальное единое культовое пространство. Так как могилы, предположительно, коров, которым не менее 5000 тысяч лет, нашли под конец экспедиции, большая их часть не раскопана. Изучение места станет одной из важных целей следующего сезона.
По словам ученого, на схожий комплекс ранее археологи наткнулись в Египте. Но на территории Судана такая находка сделана впервые. Что, как иронизируют исследователи, дает основание для ряда спекуляций, связанных с местом зарождения древнеегипетской культуры. Дескать, не на этих ли территориях возникла египетская мифология и идеология?
«Ее основы формировались в пустыне в далекие времена, когда на месте пирамид были горы, а люди вели образ жизни охотников-собирателей. Тогда появлялись первые скотоводы. Потом уже из-за высыхания пустынь они начали уходить на берега Нила. Культы животных уже тогда играли основополагающую роль. Одни из главных — те, которые связаны с крупным рогатым скотом», — уточнил кандидат исторических наук.
Между тем, прежде чем сделать сенсационную находку, российские археологи собирались «копать в Судане II тысячелетие». Нацелены были на могилы наемников фараонов — меджаи (или маджаи), которые в Древнем Египте являлись своего рода элитной полицией.
«Фараоны набирали свою армию на территории современного Судана. Не из оседлого населения в долине Нила, а из кочевников, потому что они, благодаря особому образу жизни, были приспособлены для несения подобных функций. Тех наемников, которые упоминаются в источниках, ассоциируют с носителями археологической культуры так называемых “сковородковидных погребений” — по их особой форме. Учеными было рассчитано, где такие могут располагаться в глубине пустыни. Их мы искали, основываясь на серьезных аргументах и предварительных исследованиях. Но ничего не произошло. По какой причине, предстоит еще выяснить», — рассказал Алексей Крол.