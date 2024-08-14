Российский сомелье назвал 6 правил употребления вина в отпуске

5. Что касается местных вин, то лучше всего покупать их у производителя или в хорошем винном баре. «Если вам хочется местного вина, то самое верное — это посетить винодельню, там и расскажут про продукт, и покажут, как он создается. Либо найдите винный бар и устройте дегустацию там. Известный лайфхак — толковый винный бар вы можете определить по хорошим бокалам», — объяснил Подпорин.