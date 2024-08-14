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Российский сомелье назвал 6 правил употребления вина в отпуске

Сомелье и совладелец ростовского ресторана Leo Wine & Kitchen Сергей Подпорин рассказал о шести правилах выбора алкогольных напитков во время отпуска на российском юге.

Источник: РИА "Новости"

1. Прежде всего, чтобы отдых был легким и запоминающимся, следует выбирать менее алкогольные напитки. «В жару алкоголь тяжелее перерабатывается в вашем организме и вы будете чувствовать себя разбитым. Сухое вино, сухой сидр, легкое пиво и легкие коктейли — ваш вариант», — сказал Подпорин.

2. Если увлечься на жаре сладкими винами, то на следующий день может появиться головная боль. Это происходит из-за того, что в сладких винах гораздо больше серы.

3. Важное правило — покупать вино и алкоголь в магазинах, барах, ресторанах или кафе, а не из частных рук.

4. На бутылке вина должна присутствовать надпись «Вино», а не «Винный напиток».

5. Что касается местных вин, то лучше всего покупать их у производителя или в хорошем винном баре. «Если вам хочется местного вина, то самое верное — это посетить винодельню, там и расскажут про продукт, и покажут, как он создается. Либо найдите винный бар и устройте дегустацию там. Известный лайфхак — толковый винный бар вы можете определить по хорошим бокалам», — объяснил Подпорин.

6. «Помните — сколько пьете вина, минимум столько и воды — так ваш отпуск пройдет мягче и вы лучше отдохнете», — добавил сомелье.

Ранее «РБК Вино» сообщал, что по данным кандидата медицинских наук, диетолога, врача НИИ им. Склифосовского Дарьи Русаковой, для того чтобы в жаркую погоду избежать обезвоживания организма, алкогольные напитки необходимо употреблять вместе с легкой закуской и большим количеством воды. На 40 г крепкого алкогольного напитка необходимо выпить 400 мл воды.