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Российский школьник оказался в розыске Интерпола по необычной причине

14-летний петербургский школьник оказался в поле зрения международных правоохранительных органов после жалоб на его поведение в мобильной игре Brawl Stars.

Под ником «Папа Гриб» подросток оскорблял других игроков, насмехался над религиозными чувствами и даже угрожал физической расправой. После блокировки аккаунта информация о нарушениях была передана Google в Интерпол, а затем — в российские правоохранительные органы.

Отца подростка вызвали в полицию, где ему показали скриншоты переписки: в ней школьник не только допускал грубые высказывания, но и угрожал «купить оружие и застрелить» одного из собеседников. Подросток признал вину, пояснив, что имел в виду «игровую месть», а не реальные действия. Тем не менее МВД начало проверку по статье 148 УК РФ («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий»).

Этот случай вновь поднимает вопрос о границах виртуального общения и ответственности за действия в сети. Эксперты напоминают, что даже «шутливые» угрозы в интернете могут иметь серьезные последствия в реальной жизни.