Российский школьник оказался в розыске Интерпола по необычной причине

Отца подростка вызвали в полицию, где ему показали скриншоты переписки: в ней школьник не только допускал грубые высказывания, но и угрожал «купить оружие и застрелить» одного из собеседников. Подросток признал вину, пояснив, что имел в виду «игровую месть», а не реальные действия. Тем не менее МВД начало проверку по статье 148 УК РФ («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий»).