Российский посол связал похищение Мадуро с предательством силовиков

О том, что операция по похищению Мадуро стала успешной из-за предательства и подкупа, ранее заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. «Там было все. И договоренность, и деньги, которые были оплачены в том числе людям в Венесуэле. И военным, и гражданским. Там был сговор, и там было предательство. Все там было», — утверждал он.