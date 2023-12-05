Российский мультфильм попал в лонг-лист «Оскара»
Он про находчивую особу, постоявшую за себя против нахальных чужаков.
Он про находчивую особу, постоявшую за себя против нахальных чужаков.
Фильм российского мультипликатора Вари Яковлевой «Ванлав» (Oneluv) прошел квалификационный отбор американской академии кинематографических искусств и наук в категории «Анимационный короткометражный фильм». Об этом сообщила школа-студия анимационного кино «ШАР» в своем официальном аккаунте в социальной сети «ВКонтакте».
Шорт-лист премии будет объявлен после голосования членов Академии 21 декабря. Номинанты станут известны 23 января 2024 года.
Картина «Ванлав» рассказывает историю девушки, которая из жертвы превращается в хищницу и дает отпор своим обидчикам.
«В дом к молодой паре приходят незнакомцы. Нежданные гости, пользуясь гостеприимством дома, провоцируют пару на необдуманные поступки, что ведет к разрушению устоявшегося порядка и гармонии внутри семьи», — говорится в описании трейлера проекта, опубликованного в YouTube-канале студии.
По словам режиссера, она собирала фильм «из осколков, стараясь склеить куски в единое целое». Яковлева призналась, что порой не знала, какой персонаж появится в следующей сцене, в какой технике будет сделана анимация.
Варя Яковлева — выпускница режиссерского факультета Школы-студии «ШАР», обладательница трех Национальных анимационных премий, участница и призер международных фестивалей анимации, кино и иллюстрации. Работала художником-постановщиком в проекте Андрея Хржановского «Нос, или Заговор “не таких”, который Американская киноакадемия в 2020 году также включила в список лент, заявленных в номинации “Лучший полнометражный анимационный фильм”.
Российские анимационные картины регулярно претендуют на золотую статуэтку американской киноакадемии. Так в 2022 году был номинирован мультфильм российского режиссера Антона Дьякова «Боксбалет» как лучший короткометражный мультфильм. Но победу в прошлом году одержал «Стеклоочиститель» — испано-американский анимационный короткометражный рассказ о мужчине, который сидит в кафе, курит и задается вопросом, что такое любовь.
Победителем церемонии 2023 года оказались «Мальчик, Крот, Лис и Конь» (британская короткометражка режиссеров Питера Бэйнтона и Чарли Маккизи) и «Пиноккио Гильермо дель Торо» (полнометражная анимация режиссеров Гильермо дель Торо и Марка Густафсона).
В 2019 году в той же категории был представлен российский проект аниматора Константина Бронзита «Он не может жить без космоса». Однако, пока единственным российским мультипликатором, удостоенным премии «Оскар», остается Александр Петров за свой 20-минутный анимационный фильм «Старик и море». Художник из Ярославля снял мультфильм на основе одноименного рассказа Эрнеста Хемингуэя. На работу Петров потратил 2,5 года.