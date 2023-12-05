Российский мультфильм попал в лонг-лист «Оскара»

Источник: Школа-студия анимационного кино «ШАР» / VK

Фильм российского мультипликатора Вари Яковлевой «Ванлав» (Oneluv) прошел квалификационный отбор американской академии кинематографических искусств и наук в категории «Анимационный короткометражный фильм». Об этом сообщила школа-студия анимационного кино «ШАР» в своем официальном аккаунте в социальной сети «ВКонтакте».

Шорт-лист премии будет объявлен после голосования членов Академии 21 декабря. Номинанты станут известны 23 января 2024 года.

Картина «Ванлав» рассказывает историю девушки, которая из жертвы превращается в хищницу и дает отпор своим обидчикам.

«В дом к молодой паре приходят незнакомцы. Нежданные гости, пользуясь гостеприимством дома, провоцируют пару на необдуманные поступки, что ведет к разрушению устоявшегося порядка и гармонии внутри семьи», — говорится в описании трейлера проекта, опубликованного в YouTube-канале студии.

По словам режиссера, она собирала фильм «из осколков, стараясь склеить куски в единое целое». Яковлева призналась, что порой не знала, какой персонаж появится в следующей сцене, в какой технике будет сделана анимация.

Варя Яковлева — выпускница режиссерского факультета Школы-студии «ШАР», обладательница трех Национальных анимационных премий, участница и призер международных фестивалей анимации, кино и иллюстрации. Работала художником-постановщиком в проекте Андрея Хржановского «Нос, или Заговор “не таких”, который Американская киноакадемия в 2020 году также включила в список лент, заявленных в номинации “Лучший полнометражный анимационный фильм”.

Российские анимационные картины регулярно претендуют на золотую статуэтку американской киноакадемии. Так в 2022 году был номинирован мультфильм российского режиссера Антона Дьякова «Боксбалет» как лучший короткометражный мультфильм. Но победу в прошлом году одержал «Стеклоочиститель» — испано-американский анимационный короткометражный рассказ о мужчине, который сидит в кафе, курит и задается вопросом, что такое любовь.

Победителем церемонии 2023 года оказались «Мальчик, Крот, Лис и Конь» (британская короткометражка режиссеров Питера Бэйнтона и Чарли Маккизи) и «Пиноккио Гильермо дель Торо» (полнометражная анимация режиссеров Гильермо дель Торо и Марка Густафсона).