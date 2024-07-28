Российский космонавт заявил о достоверности высадки американцев на Луну

По его словам, те, кто не верят в правдивость этого события, являются людьми того же толка, что и те, кто верят в плоскую Землю. Артемьев добавил, что эти же люди, как правило, сомневаются в истинности полета Юрия Гагарина, и к их точке зрения стоит относиться с юмором.