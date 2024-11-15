Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российский космонавт рассказал, о чем скучает на МКС

КОРОЛЁВ (Московская обл.), 15 ноя — РИА Новости. Находящийся на МКС российский космонавт Алексей Овчинин рассказал, что, несмотря на разнообразный рацион экипажей, на орбите он скучает по жареной картошке и солёными огурцам.

Источник: © РИА Новости

«Например, я очень скучаю по жареной картошке с солёными огурцами», — сказал Овчинин, отвечая на соответствующий вопрос во время сеанса связи с представителями СМИ в Центре управления полётами.

Он уточнил, что у космонавтов на станции очень разнообразный и сбалансированный рацион, но они скучают именно по той еде, которой в космосе нет.

Российские космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер прибыли на МКС 11 сентября на корабле «Союз МС-26» вместе с американским астронавтом Дональдом Петтитом. Александр Горбунов прилетел на американском Crew Dragon 30 сентября с астронавтом НАСА Ником Хейгом.

Планируется, что Овчинин с Вагнером в декабре выйдут в открытый космос, их основная задача — установка на внешней поверхности станции аппаратуры для эксперимента «Монитор всего неба». В неё входит рентгеновский спектрометр, который позволит российским учёным видеть 84% небесной сферы.

Как рассказал Вагнер, за бортом станции они с Овчининым демонтируют старые фиксирующие платы, а также оборудование для различных экспериментов, которые уже долгое время проводятся в космосе. Кроме того, космонавты перенесут пульт управления дистанционный манипулятором ERA.

Оператором манипулятора во время выхода будет Горбунов. Он рассказал, что «рука» работает практически в автоматическом режиме, но иногда ей нужно вводить новые команды, а также переходить на ручное управление. Кроме того, он поможет Овчинину и Вагнеру в шлюзовании.