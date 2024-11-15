Российский космонавт рассказал, о чем скучает на МКС

Оператором манипулятора во время выхода будет Горбунов. Он рассказал, что «рука» работает практически в автоматическом режиме, но иногда ей нужно вводить новые команды, а также переходить на ручное управление. Кроме того, он поможет Овчинину и Вагнеру в шлюзовании.