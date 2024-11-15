Российский космонавт рассказал, о чем скучает на МКС

«Например, я очень скучаю по жареной картошке с солёными огурцами», — сказал Овчинин, отвечая на соответствующий вопрос во время сеанса связи с представителями СМИ в Центре управления полётами.
Он уточнил, что у космонавтов на станции очень разнообразный и сбалансированный рацион, но они скучают именно по той еде, которой в космосе нет.
Российские космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер прибыли на МКС 11 сентября на корабле «Союз МС-26» вместе с американским астронавтом Дональдом Петтитом. Александр Горбунов прилетел на американском Crew Dragon 30 сентября с астронавтом НАСА Ником Хейгом.
Планируется, что Овчинин с Вагнером в декабре выйдут в открытый космос, их основная задача — установка на внешней поверхности станции аппаратуры для эксперимента «Монитор всего неба». В неё входит рентгеновский спектрометр, который позволит российским учёным видеть 84% небесной сферы.
Как рассказал Вагнер, за бортом станции они с Овчининым демонтируют старые фиксирующие платы, а также оборудование для различных экспериментов, которые уже долгое время проводятся в космосе. Кроме того, космонавты перенесут пульт управления дистанционный манипулятором ERA.
Оператором манипулятора во время выхода будет Горбунов. Он рассказал, что «рука» работает практически в автоматическом режиме, но иногда ей нужно вводить новые команды, а также переходить на ручное управление. Кроме того, он поможет Овчинину и Вагнеру в шлюзовании.