Российский космонавт пошутил над адептами теории плоской Земли

До этого космонавт-испытатель, Герой России Олег Артемьев заявил, что в различные теории о плоской Земле верят люди, которые имеют привычку подвергать все сомнению — обычно эти же люди не верят ни в полет Юрия Гагарина в космос, ни в полет американцев на Луну, и к данной точке зрения надо относиться с юмором.