Российский космонавт показал, как выглядит с борта МКС Кавказский хребет

В своих социальных сетях Олег Артемьев нередко публикует редчайшие кадры, сделанные им во время нахождения в космосе. Так, летчик-космонавт уже показывал, как выглядят с высоты нескольких тысяч километров Мальдивские острова, Афины, горы Алтая во время заката, стратовулкан Этна — самый высокий действующий вулкан в Европе — и река Волга.