Российский космонавт показал, как выглядит с борта МКС Кавказский хребет

Летчик-космонавт Олег Артемьев поделился в своем телеграм-канале редкими снимками из космоса. На фотографиях можно увидеть, как выглядит с МКС Кавказский хребет — непрерывная горная цепь, простирающаяся более чем на 1100 км на юге России.
Кавказский хребет проходит с северо-запада на юго-восток от Черного моря (район Анапы) до Каспийского моря (гора Ильхыдаг к северо-западу от Баку). Вся система Главного Кавказского хребта занимает приблизительно 2,6 тыс. кв. км.
Горный массив делит Кавказ на две части: Предкавказье (Северный Кавказ) и Закавказье (Южный Кавказ), а также разделяет бассейны рек Кубани, Терека, Сулака и Самура на севере и Ингури, Риони и Куры — на юге. Высочайшей его точкой, как и высочайшей точкой Грузии, является вершина Шхара — 5193 м над уровнем моря.
Олег Артемьев — космонавт отряда ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина», 118-й космонавт СССР и России, 534-й — мира, Герой России, обладатель ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени. За свою карьеру он совершил восемь выходов в открытый космос, где в общей сложности пробыл более 53 часов.
В своих социальных сетях Олег Артемьев нередко публикует редчайшие кадры, сделанные им во время нахождения в космосе. Так, летчик-космонавт уже показывал, как выглядят с высоты нескольких тысяч километров Мальдивские острова, Афины, горы Алтая во время заката, стратовулкан Этна — самый высокий действующий вулкан в Европе — и река Волга.