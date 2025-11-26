В России ответили на слухи о планах нанести «космический удар» США

В «Роскосмосе» сообщали, что РОС призвана стать базой отечественной пилотируемой космонавтики после того, как Международная космическая станция завершит свою работу. Ядром РОС станет узловой модуль с шестью стыковочными портами, к которым присоединяются другие модули. Каждый из них можно будет заменить, чтобы продлить срок службы.