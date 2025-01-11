Российский корабль скорректировал высоту орбиты МКС

22 ноября 2024 года гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что Международная космическая станция началась как проект России и США, и ее судьба должна решаться совместно. По его словам, в настоящее время обсуждаются варианты сведения станции с орбиты с ее последующим затоплением в океане.