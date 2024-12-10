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Российский Дед Мороз посетил Русские дома в Италии и Франции

Он поздравил детей и взрослых, живущих за границей.

Источник: russiadm / Telegram

Дед Мороз из Великого Устюга посетил Францию и поздравил детей в Русском доме в Париже. Об этом сообщила пресс-служба главного волшебника страны.

Новогодние мероприятия в Русском доме в Париже посетили более 200 детей. Вместе с актрисой театра и кино Ириной Медведевой («6 кадров», «Кощей. Начало») Дед Мороз объявил акцию «Елка желаний» для соотечественников, которые могут исполнить желания детей с ограниченными возможностями из разных уголков России.

Зимний Волшебник успел прогуляться у Эйфелевой башни и у здания Российского духовно-культурного православного центра.

Ранее Дед Мороз побывал в Русском доме в Риме и Милане. Он представил детям спектакль «Снежная королева» в исполнении актеров Московского государственного академического детского музыкального театра имени Наталии Сац. Вместе с Дедом Морозом дети зажгли огни на новогодней елке.

Во время визита в Италию Дед Мороз также успел посетить площадь Святого Петра в Ватикане.

В рамках тура по зарубежным странам Дед Мороз из Великого Устюга уже побывал в Китае. После Франции, российский волшебник направится в Бельгию, Германию, Австрию, Данию, Словакию, Индию, Армению, Казахстан и Белоруссию.

В ноябре российский Дед Мороз отметил свое 184-летие. Этот герой впервые появился в сказке Владимира Одоевского «Мороз Иванович» в 1840 году. Изначально древнеславянский повелитель стужи и морозов обладал суровым характером, а встреча с ним грозила большой опасностью. И только Одоевский сделал Деда Мороза добрым и справедливым волшебником. Он стал заботливым хозяином леса и покровителем зимних забав.

В честь дня рождения волшебника в Москве в седьмой раз стартовала «Почтовая кампания Московской усадьбы Деда Мороза». Положить свое письмо главному зимнему волшебнику можно в красочные почтовые ящики, которые располагаются в столичных парках, учреждениях культуры, торговых центрах и на культурных площадках — всего их 150 по Москве и Московской области. Все письма доставят Деду Морозу снеговики-почтовики. Самые добрые и яркие послания примут участие в конкурсе «Лучшее письмо для Деда Мороза».