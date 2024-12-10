Российский Дед Мороз посетил Русские дома в Италии и Франции

В честь дня рождения волшебника в Москве в седьмой раз стартовала «Почтовая кампания Московской усадьбы Деда Мороза». Положить свое письмо главному зимнему волшебнику можно в красочные почтовые ящики, которые располагаются в столичных парках, учреждениях культуры, торговых центрах и на культурных площадках — всего их 150 по Москве и Московской области. Все письма доставят Деду Морозу снеговики-почтовики. Самые добрые и яркие послания примут участие в конкурсе «Лучшее письмо для Деда Мороза».