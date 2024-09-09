Часовщик из России создал самые тонкие механические часы в мире

Константин Чайкин — российский часовщик-изобретатель, который создает необычные часы с 2003 года. Среди его творений — первые в мире часы с указателем даты православной Пасхи, наручные часы с 10-дневным запасом хода и даже часы-кинопроектор. Теперь же Константин создал самые тонкие наручные часы в мире — и сразу получил признание.
Как утверждает CNN, в последние годы между компаниями-производителями часов развернулась настоящая гонка в области создания самой тонкой модели механических наручных часов. С 2018 у люксовых брендов Bulgari, Piaget и Richard Mille был общий рекорд, но в апреле этого года Bulgari все же обошла конкурентов, выпустив модель Octo Finissimo Ultra Mark II толщиной 1,7 мм.
В начале сентября рекорд был побит: на часовой ярмарке Geneva Watch Days в Женеве Константин Чайкин представил прототип своей новой модели ThinKing толщиной всего в 1,65 миллиметров. Одновременно это еще и, вероятно, самые легкие часы в мире: они весят всего 13,3 граммов (без учета веса ремешка).
На создание модели, как объясняет сам Константин, его вдохновила антикварная модель, 20 лет назад попавшаяся мастеру в руки. «Толщина этого механизма — около одного миллиметра, если не считать вылета осей стрелок. Я держал его в руках, и мне предлагали его купить. Пожалуй, сейчас я жалею, что не согласился, потому что механизм был изготовлен почти двести лет назад — при тогдашнем развитии технологии часового дела для часовщика это действительно подвиг», — рассказывает мастер.
Дизайн часов характерен для мастера: два небольших циферблата-глаза, один из которых показывает часы, а другой — минуты. Под циферблатами — «улыбка»: выгравированный по дуге логотип бренда.
В новом дизайне Чайкин хотел сохранить все существенные функции, поэтому пришлось внедрить много технологических инноваций. Ключевая из них — внешний корпус-паланкин, в который встроена функция автозавода часового механизма и устройство для подводки стрелок (вручную заводить часы, кстати, можно и без него). Модель можно носить и с внешним корпусом — она остается красивой и функциональной.
Мастер уверен, что внешний корпус поможет продлить срок жизни тонким часам и позволит разнообразить впечатления владельца. Впрочем часы достаточно прочны и сами по себе: они выполнены из карбида вольфрама и специального сорта нержавеющей стали с высокой твердостью — а еще по периметру есть дополнительные ребра жесткости.
Чтобы сохранить основной функционал, Константин заново изобрел несколько функциональных компонентов: сверхтонкий заводной барабан, колесо двойного баланса и специальный ремешок для сверхтонких часов. Все это он намерен запатентовать как авторские изобретения.
Это было удовольствием, наподобие того, чтобы сложить головоломку. Как и с любой хорошей головоломкой, здесь тоже пришлось повозиться, поискать нетривиальные решения, выбрать из них оптимальные варианты.
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