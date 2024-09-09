Часовщик из России создал самые тонкие механические часы в мире

На создание модели, как объясняет сам Константин, его вдохновила антикварная модель, 20 лет назад попавшаяся мастеру в руки. «Толщина этого механизма — около одного миллиметра, если не считать вылета осей стрелок. Я держал его в руках, и мне предлагали его купить. Пожалуй, сейчас я жалею, что не согласился, потому что механизм был изготовлен почти двести лет назад — при тогдашнем развитии технологии часового дела для часовщика это действительно подвиг», — рассказывает мастер.