Российских туристов перенаправили на Кубу вместо Венесуэлы

Туроператор PEGAS Touristik объявил об изменении маршрута ближайшего рейса в Венесуэлу из-за возможных угроз безопасности для гражданских самолетов в воздушном пространстве страны.
Пассажиры рейса Москва — Порламар теперь будут доставлены в Варадеро на острове Куба.
«Рейс 01.12 Москва — Порламар отменяется. Вместо него будет выполнен рейс Москва — Варадеро», — сообщает туроператор своим партнерам.
PEGAS Touristik предлагает туристам два варианта: размещение в отелях Варадеро аналогичного или более высокого класса или возврат средств за аннулированные бронирования на депозите для будущих поездок. Туристы могут выбрать другой период отдыха или направление.
Генеральный директор PEGAS Touristik рассказала «Вестнику АТОР», что все запланированные рейсы в Венесуэлу будут перенаправлены в Варадеро до стабилизации ситуации. Восстановление полетов в Венесуэлу планируется после нормализации обстановки.
Ранее министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес заявил, что США создают электромагнитные помехи в Карибском регионе, особенно в воздушном пространстве Венесуэлы.