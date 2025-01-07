Российские вузы перейдут на новую систему образования в 2026 году

До этого, 5 декабря, сообщалось, что Министерство науки и высшего образования РФ утвердило новый порядок приема в вузы. Уточнялось, что приоритетный прием на бюджетные места на бакалавриат и специалитет должен завершиться не позднее 2—3 августа , основной этап приема — 6—7 августа , дополнительный — 10—11 августа , а прием на платные места — 30 сентября.