Российские вузы перейдут на новую систему образования в 2026 году

Сообщается, что к этому сроку ведомство сформирует и утвердит необходимые нормативные правовые акты.
В Минобрнауки также отметили, что студенты, которые учатся по действующим сейчас образовательным программам, смогут окончить по ним обучение без изменений.
Ранее, 17 декабря, глава Минобрнауки России Валерий Фальков на совещании «О предварительных итогах 2024 года и планах на 2025 год» с ректорами российских вузов заявил, что 2025 год будет посвящен переходу на новую модель высшего образования.
До этого, 5 декабря, сообщалось, что Министерство науки и высшего образования РФ утвердило новый порядок приема в вузы. Уточнялось, что приоритетный прием на бюджетные места на бакалавриат и специалитет должен завершиться не позднее