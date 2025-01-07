Российские вузы перейдут на новую систему образования

Ранее в Госдуму внесли законопроект с уточнениями правил поступления в вузы абитуриентов, у которых есть среднее профессиональное образование. Согласно ему, абитуриентов обяжут сдавать ЕГЭ, если специальность, по которой он получил образование в колледже, не имеет ничего общего с той, на которую он планирует поступить в вузе, — например, окончил «бухгалтерский учет», а поступает на «лечебное дело».