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Российские вузы перейдут на новую систему образования

Российские университеты перейдут на новую систему высшего образования с 1 сентября 2026 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки.

Источник: РИА "Новости"

К этому времени ведомство планирует подготовить и утвердить соответствующие нормативные правовые акты. В министерстве подчеркнули, что студенты, которые обучаются по действующим в настоящее время образовательным программам, смогут завершить освоение той программы, на которую они поступали.

Ранее в Госдуму внесли законопроект с уточнениями правил поступления в вузы абитуриентов, у которых есть среднее профессиональное образование. Согласно ему, абитуриентов обяжут сдавать ЕГЭ, если специальность, по которой он получил образование в колледже, не имеет ничего общего с той, на которую он планирует поступить в вузе, — например, окончил «бухгалтерский учет», а поступает на «лечебное дело».