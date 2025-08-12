Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские врачи забили тревогу из-за смертельной инфекции

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Инфекционисты призывают к вакцинации россиян от менингококка из-за увеличения случаев его распространения, пишет РБК.

Источник: © РИА Новости

«На данный момент уже наблюдается рост в два раза, что говорит о необходимости введения дополнительных мер, в частности, вакцинации, если следовать последнему СанПиНу по профилактике инфекционных болезней», — рассказала изданию врач-инфекционист и кандидат медицинских наук Екатерина Степанова.

Она отметила, что за прошлый год было зафиксировано 600 подобных случаев заражения.

В конце июля глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил РИА Новости, что после завершения всех стадий разработки отечественную вакцину от менингококковой инфекции следует оперативно внести в Национальный календарь профилактических прививок России.

В прошлом месяце Федеральное медико-биологическое агентство сообщило, что отечественная вакцина от менингококка находится на этапе клинических исследований и к концу года планируется подача досье на ее регистрацию. Ожидается, что она будет доступна для применения в 2027 году.

Менингококковая инфекция — инфекционное заболевание, имеющее разнообразные клинические проявления — от назофарингита до менингококкового сепсиса и менингита.

Вызывается менингококками, которые переносятся воздушно-капельным путем. Она широко распространена и может вызывать тяжелые осложнения вплоть до летального исхода.