Российские врачи забили тревогу из-за смертельной инфекции

«На данный момент уже наблюдается рост в два раза, что говорит о необходимости введения дополнительных мер, в частности, вакцинации, если следовать последнему СанПиНу по профилактике инфекционных болезней», — рассказала изданию врач-инфекционист и кандидат медицинских наук Екатерина Степанова.
Она отметила, что за прошлый год было зафиксировано 600 подобных случаев заражения.
В конце июля глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил РИА Новости, что после завершения всех стадий разработки отечественную вакцину от менингококковой инфекции следует оперативно внести в Национальный календарь профилактических прививок России.
В прошлом месяце Федеральное медико-биологическое агентство сообщило, что отечественная вакцина от менингококка находится на этапе клинических исследований и к концу года планируется подача досье на ее регистрацию. Ожидается, что она будет доступна для применения в 2027 году.
Вызывается менингококками, которые переносятся воздушно-капельным путем. Она широко распространена и может вызывать тяжелые осложнения вплоть до летального исхода.