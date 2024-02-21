Российские врачи усомнились в выводах британских коллег про COVID и мозг

Российские врачи усомнились в выводах британских коллег про COVID-19, на тему того, что перенесенная болезнь «старит мозг на 20 лет». Такие данные недавнего исследования были опубликованы командой ученых под руководством доктора философии, директора Лаборатории инфекционной нейробиологии в Ливерпульском университете Бенедикта Майкла.
Участники исследования прошли тест на когнитивные способности, сдали кровь на биомаркеры и прошли сканирование мозга. Британцы обнаружили, что у некоторых пациентов, перенесших коронавирус, наблюдаются изменения в мозге, схожие с последствиями серьезной черепно-мозговой травмы. Как поясняется, «дефицит» мозга, обнаруженный у пациентов с COVID-19, был эквивалентен 20-летнему старению этого органа и стал доказательством, что вирус может повредить мозг и привести к постоянным проблемам с психическим здоровьем.
РБК Life выяснил, что по поводу результатов ливерпульских ученых думают российские специалисты. На вопросы редакции о подобных последствиях для мозга из-за COVID-19 ответили реабилитолог, академик Российской академии наук (РАН), профессор Константин Лядов и кандидат медицинских наук, доцент кафедры неврологии Казанского государственного медицинского университета (КГМУ) Рустем Гайфутдинов.
По словам академика Лядова, работа исследователей из Ливерпуля в очередной раз подтвердила факт, что инфекционное заболевание вирусной природы может оказывать повреждающее влияние на головной мозг. Разной степени выраженности проблемы с памятью, концентрацией внимания, ясностью мышления врачи наблюдают у многих пациентов, перенесших острую вирусную инфекцию.
«Если внимательно проанализировать представленную ливерпульскими учеными работу видно, что на самом деле авторы нашли при МРТ головного мозга уменьшение в объеме неких отделов головного мозга, которое они достаточно смело и непонятно на каком основании связали со снижением внимания и памяти у исследуемых пациентов, причем, в основном у тех, кто имел неврологические осложнения в остром периоде COVID-19. Делать на этом основании выводы о сходстве с последствиями черепно-мозговой травмы, а также о некоем “старении” мозга, по меньшей мере, некорректно», — уверен Константин Лядов.
Он сказал, что отличительной чертой значительной части публикаций зарубежных коллег является «попытка за счет “громких” заголовков и высказываний привлечь дополнительное внимание к результатам своей работы». Не стала исключением и работа исследователей из Ливерпуля.
«В нашем центре (речь о “Московском центре восстановительного лечения”. — РБК Life) во время и в течение полутора лет после завершения пандемии находилось на реабилитации 386 пациентов с различными, в том числе, неврологическими последствиями COVID-19. Более 100 из них наблюдались до 2-х лет после заболевания. Ни “старения” мозга, ни каких-то других разрушающих мозг поражений в отдаленные сроки после COVID-19 мы не наблюдали», — подчеркнул академик РАН.
Феноменальных открытий не увидел в зарубежной публикации и второй собеседник редакции Рустем Гайфутдинов. От отметил, что сейчас совершенствуются методы диагностики неврологических поражений, позволяющие изучать вполне адекватное реагирование иммунной системы на новый вирус.
«В статье описывается что были выявлены цитокины, глиальные белки. Глиальный белок больше характерен при разрушениях головного мозга травматического генеза. Но важно отметить, что эти белки встречаются у пациентов, которые вслед за COVID-19 перенесли осложнения, такие как острое нарушение мозгового кровообращения, энцефалиты», — сказал доцент кафедры неврологии КГМУ.
«Если у вас температура — цитокины должны быть. Это результат повреждения, общей воспалительной реакции. В норме эти воспалительные клетки не должны обнаруживаться в мозге, а здесь в силу того, что это усиленная реакция и иммунная система сильнее чем обычно реагирует — такие результаты», — полагает Рустем Гайфутдинов.
Он отметил, что любая усиленная воспалительная реакция сопровождается цитокинами, подключаются макрофаги (клетки, способные поглощать и переваривать чужеродные или вредные для организма частицы: бактерии, остатки разрушенных клеток
Ранее ученые Томского государственного университета (ТГУ) выяснили, что коронавирус пагубно воздействует на миелин. Это вещество отвечает за защиту нервных волокон головного мозга и влияет на прохождение импульсов между нейронами. Его становится меньше из-за вирусной инфекции и воспаления. Количество миелина снижалось в различных структурах мозга, отвечающих как за когнитивные функции, так и за эмоции. Оказалось, что у страдающих от постковидной депрессии миелина меньше на 3−4%, чем у здоровых людей.