Российские врачи усомнились в выводах британских коллег про COVID и мозг

«Если внимательно проанализировать представленную ливерпульскими учеными работу видно, что на самом деле авторы нашли при МРТ головного мозга уменьшение в объеме неких отделов головного мозга, которое они достаточно смело и непонятно на каком основании связали со снижением внимания и памяти у исследуемых пациентов, причем, в основном у тех, кто имел неврологические осложнения в остром периоде COVID-19. Делать на этом основании выводы о сходстве с последствиями черепно-мозговой травмы, а также о некоем “старении” мозга, по меньшей мере, некорректно», — уверен Константин Лядов.