Российские ученые заявили о планах построить телескопы на Луне

Согласно концепту астрономов, лунная антенная решетка будет работать совместно с наземной сетью телескопов. Один набор антенн будет установлен в одном из постоянно затененных кратеров Луны или ее приполярных регионах. В свою очередь, конструкции на Земле будут способны улавливать субтерагерцовое излучение и могут быть установлены на горе Маяк в Дагестане или на пике Хулугайша в Саянах. Данная система, по словам ученых, позволит рассмотреть тени черных дыр с разрешением до 30 раз лучше, чем это сделал телескоп горизонта событий (ЕHT).
«Это приведет к прорыву в изучении физики сверхмассивных черных дыр. Также лунная обсерватория будет исследовать раннюю Вселенную через наблюдения спектральных искажений реликтового излучения и изучать некоторые проблемы звездообразования», — считают авторы работы.
Также отмечается, что сейчас в России фактически нет телескопов, которые смогут выполнять наблюдения на частотах выше 100 ГГц. Разработанные учеными наземные и лунные субтерагерцовые телескопы могли бы решить данную проблему и восполнить недостаток мощностей.
Незадолго до этого международная группа астрономов обнаружила 49 новых галактик всего за 2,3 часа наблюдений. Примечательно, что первичной задачей ученых был поиск нейтрального водорода — открытие имело абсолютно случайный характер. Ученые не исключают, что все галактики могут быть частью некой «супергруппы».