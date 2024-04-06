Российские ученые заявили о планах построить телескопы на Луне

Согласно концепту астрономов, лунная антенная решетка будет работать совместно с наземной сетью телескопов. Один набор антенн будет установлен в одном из постоянно затененных кратеров Луны или ее приполярных регионах. В свою очередь, конструкции на Земле будут способны улавливать субтерагерцовое излучение и могут быть установлены на горе Маяк в Дагестане или на пике Хулугайша в Саянах. Данная система, по словам ученых, позволит рассмотреть тени черных дыр с разрешением до 30 раз лучше, чем это сделал телескоп горизонта событий (ЕHT).