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Российские ученые заявили о планах построить телескопы на Луне

Российские ученые из Астрокосмического центра Физического института им. П. Н. Лебедева РАН предложили построить на поверхности Луны телескоп, который помогал бы ученым изучать черные дыры. Ожидается, что он сможет делать детализированные снимки их окрестностей и детально изучать движение материи у горизонта событий. Об этом сообщает пресс-служба Астрокосмического центра ФИАН.

Источник: AP 2023

Согласно концепту астрономов, лунная антенная решетка будет работать совместно с наземной сетью телескопов. Один набор антенн будет установлен в одном из постоянно затененных кратеров Луны или ее приполярных регионах. В свою очередь, конструкции на Земле будут способны улавливать субтерагерцовое излучение и могут быть установлены на горе Маяк в Дагестане или на пике Хулугайша в Саянах. Данная система, по словам ученых, позволит рассмотреть тени черных дыр с разрешением до 30 раз лучше, чем это сделал телескоп горизонта событий (ЕHT).

«Это приведет к прорыву в изучении физики сверхмассивных черных дыр. Также лунная обсерватория будет исследовать раннюю Вселенную через наблюдения спектральных искажений реликтового излучения и изучать некоторые проблемы звездообразования», — считают авторы работы.

Также отмечается, что сейчас в России фактически нет телескопов, которые смогут выполнять наблюдения на частотах выше 100 ГГц. Разработанные учеными наземные и лунные субтерагерцовые телескопы могли бы решить данную проблему и восполнить недостаток мощностей.

Незадолго до этого международная группа астрономов обнаружила 49 новых галактик всего за 2,3 часа наблюдений. Примечательно, что первичной задачей ученых был поиск нейтрального водорода — открытие имело абсолютно случайный характер. Ученые не исключают, что все галактики могут быть частью некой «супергруппы».