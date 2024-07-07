Российские ученые заставили головастиков вилять хвостом при помощи света

«Конечно, это лишь очередной шаг в развитии оптогенетики, но он наглядно показал, что мы можем влиять на поведение животных с помощью света. В целом, многие родопсины — это природные каналы, которые при освещении начинают пропускать через себя ионы в ту или иную сторону. Подобных каналов у нас в организме много, на них построена, в принципе, вся нервная система и потенциально, встраивая родопсины в различные ткани, мы сможем влиять на их функционал и жизнедеятельность, восстанавливая утраченные функции. Это основная задача оптогенетики и мы движемся в данном направлении», — рассказал «Газете.Ru» младший научный сотрудник лаборатории молекулярной клеточной биологии и оптогенетики МФТИ Всеволод Сударев.