Российские ученые выявили признаки вероятной гипертонии

«Из обнаруженных 56 метаболитов мы выделили те, содержание которых было повышено или понижено по сравнению с контрольной группой (в нее входили крысы с нормальным уровнем артериального давления). Затем мы проанализировали их роль в организме и определили те метаболиты, которые каким-либо образом участвуют в механизмах регуляции давления», — пояснила научный сотрудник лаборатории эволюционной генетики ИЦиГ СО РАН Алиса Серяпина.