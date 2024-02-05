Российские ученые выявили признаки вероятной гипертонии

Гипертония — сложное заболевание как по симптоматике, так и по причинам возникновения: хроническое повышение артериального давления может быть связано с задержкой соли в организме, состоянием стенок сосудов, нарушениями глюкозного и/или липидного обмена, реакцией на психоэмоциональный стресс и другими патологиями.
Все эти причины могут комбинироваться в самых разных сочетаниях и приводить к различным осложнениям. Поэтому сегодня ученые во всем мире ведут поиск специальных маркеров (показателей каждого из механизмов повышения артериального давления).
В Институте цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук (ИЦиГ СО РАН) составлен «метаболический портрет» крыс с наследственной стресс-чувствительной гипертонией. Эта уникальная линия крыс — НИСАГ — моделирует именно тот тип гипертонии, который чаще всего встречается у людей: он сочетает наследственную предрасположенность и чувствительность к стрессовым воздействиям.
Кроме того, по их оценкам, «метаболические портреты», с разных сторон характеризующие патологическое состояние организма, помогут определять приоритетные направления в разработке новых лекарственных препаратов.
Как рассказали в ИЦиГ СО РАН, ученые института взяли у крыс образцы сыворотки крови и с помощью ЯМР-спектроскопии определили в образцах концентрации 56 метаболитов (химических соединений, которые являются либо промежуточными, либо конечными продуктами обмена веществ в клетках).
«Из обнаруженных 56 метаболитов мы выделили те, содержание которых было повышено или понижено по сравнению с контрольной группой (в нее входили крысы с нормальным уровнем артериального давления). Затем мы проанализировали их роль в организме и определили те метаболиты, которые каким-либо образом участвуют в механизмах регуляции давления», — пояснила научный сотрудник лаборатории эволюционной генетики ИЦиГ СО РАН Алиса Серяпина.
По ее словам, именно такие метаболиты, уровень которых отличается у крыс-гипертоников, можно назвать потенциальными биомаркерами заболевания. «Результаты показали, что это некоторые аминокислоты (валин, лейцин, изолейцин) и мио-инозитол, которые участвуют в регуляции метаболизма глюкозы; также бетаин и триптофан — показатели наличия воспалительного процесса», — подчеркнула биолог.
«Наши результаты требуют дальнейшего подтверждения и уточнения, поэтому о внедрении метаболомного анализа в клиническую практику говорить еще рано; пока полученные данные носят информационный характер», — добавила она.
На данном этапе перед учеными стоит задача получить маркеры, специфичные именно для стресс-чувствительной гипертонии, исключив «пересечение» по определенным признакам с моделями других видов данного заболевания.
Исследование проведено при поддержке Российского научного фонда (проект № 22−25−20025) совместно с Министерством науки Новосибирской области.