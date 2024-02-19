Российские ученые выяснили, как леса защищают от основных загрязнителей атмосферы

Ученые объединили все парниковые газы в эквивалент углекислого газа (CO2), который является основным парниковым газом в атмосфере. Годовые выбросы парниковых газов в регионе от различных источников превышают 48 миллионов тонн CO2-эквивалента, в то время как потенциал поглощения лесами Красноярского края составляет около 53 миллионов тонн CO2-эквивалента.