Российские ученые создают вакцину от старения

По словам разработчиков вакцины, один из основных факторов, способствующих развитию возрастных заболеваний, — снижение иммунитета. Это приводит к частым и затяжным инфекциям, также организм теряет способность избавляться от сенесцентных клеток — старых нефункциональных клеток с нарушенным метаболизмом. Они не способны делиться, устойчивы к программируемой гибели и склонны к спонтанной продукции ряда воспалительных факторов. Их накопление связывают с возрастной дисфункцией органов и тканей, а также с хроническим воспалением, которое нарастает с возрастом.