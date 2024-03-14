Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские ученые создали стадо коров, дающих легкоусвояемое молоко

На Кубани появилось стадо коров, дающих легкоусвояемое молоко. Буренок вывели ученые ФГБНУ «Краснодарский научный центр по зоотехнии и ветеринарии» при Минобрнауки России, сообщает «Газета.ru».
Источник: Reuters

Как известно, в молоке есть полезный белок бета-казеин, который может существовать в двух вариантах: А1 и А2. Первый приводит к проблемам с пищеварением, от которого страдает треть населения Земли, а вот второй, напротив, хорошо усваивается в организме человека и оказывает благоприятное воздействие на ЖКТ. Содержание того или иного вида белка зависит от генотипа самой коровы. Новая технология кубанских специалистов позволила вывести целое стадо буренок, которые дают только А2-легкоусвояемое молоко. А генотип животного можно определить с помощью несложной тест-системы, которую также предложили отечественные исследователи.

«Генотипирование одной коровы обходится всего в 600 рублей. Проведение исследований доступно большинству ветеринарных лабораторий, укомплектованных самой недорогой приборной базой — центрифугой, амплификатором и электрофорезным аппаратом», — пояснили в Минобрнауки.

В настоящее время из легкоусвояемого молока уже начали производить йогурт, сметану, сыр и творог.