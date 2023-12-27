Российские ученые создали самоочищающуюся от бактерий ткань

Ученые Новосибирского государственного университета (НГУ) создали ткани со специальной фотоактивной пропиткой, которая под воздействием света разрушает органические вещества и микроорганизмы. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителей вуза.

Исследователи рассказали, что при обработке тканей используется специальный катализатор на основе двуокиси титана, который способствует обеззараживанию материала.

«При воздействии света на его поверхности образуются активные окисляющие частицы, и любые органические вещества при взаимодействии с ними разлагаются до углекислого газа и воды, а микроорганизмы и вирусы инактивируются. Таким образом ткань самоочищается», — пояснил директор Научно-образовательного центра Института химических технологий (ИНХИТ) НГУ Денис Козлов.

Достоинство ткани состоит в том, что пропиточный состав с фотокатализатором наносится на ткань равномерно, а пошив одежды из нее проще и дешевле, чем обработка уже готового изделия. Кроме того, разработанные учеными ткани можно стирать, их свойства от этого не изменятся. Плюс такой текстиль обладает более высокой сохранностью и функциональностью в условиях влажного теплого климата.

Ткань с фотоактивным покрытием можно будет использовать для создания рабочей одежды медицинских работников, а также сотрудников лабораторий или пищевых производств.

Ученые уже запатентовали разработку и даже нашли промышленного партнера. Оказалось, что ей заинтересовалось московское предприятие — завод «Аэролайф».

«Сейчас, когда возможность многократного использования самоочищающихся тканей подтверждена, мы с индустриальным партнером приступили к подготовительному этапу внедрения нашей разработки в производство. Мы не сомневаемся, что наша разработка будет востребована на рынке», — заключил Козлов.