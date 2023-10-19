Российские ученые создали космический «градусник»

По данным самарских ученых, у новой аппаратуры нет аналогов ни в России, ни за рубежом. Предполагается, что МРТ-2 в дальнейшем станет штатной аппаратурой для использования на последующих отечественных орбитальных лабораториях серии «Бион-М». Эти космические аппараты запускаются для проведения биологических исследований.

«Работы по созданию научной аппаратуры МРТ-2 полностью завершены, аппаратура успешно прошла запланированный цикл наземных испытаний и готова к отправке для окончательной сборки в составе космического аппарата “Бион-М” № 2. Многоканальный регистратор температур — это система постоянного контроля температурного режима в определенных точках конструкции контейнеров с биологическими объектами, данные контейнеры разместят на внешней поверхности орбитальной лаборатории в условиях открытого космического пространства», — сообщила ведущий научный сотрудник НИИ проблем моделирования и управления Самарского университета Любовь Курганская.

Аппаратура нового МРТ-2 лучше защищена от воздействия космической радиации, чем у его предшественника, который использовали в 2014 году на «Фотон-М» № 4. Разработанный комплекс также отличается большей точностью измерений температуры. При создании МРТ-2 использовались отечественная электронно-компонентная начинка и программное обеспечение, разработанное в Самарском университете.