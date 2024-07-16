Российские ученые создали биотопливо из соломы

«Исследователи Казанского государственного аграрного университета и Казанского национального исследовательского технологического университета достигли значительных результатов в разработке экономически выгодного и экологически чистого способа производства биоводорода — одного из наиболее перспективных альтернативных источников энергии. В качестве сырья для получения биоводорода ученые предложили использовать солому — широко доступный и недорогой отход сельскохозяйственной деятельности», — сказали в пресс-службе.
Внедрение такого рода топлива в промышленность позволит снизить зависимость от ископаемых видов топлива, решить проблему утилизации сельскохозяйственных отходов, что уменьшит негативное воздействие на окружающую среду.
В университете уточнили, что главным фактором, который позволил ученым добиться эффективности технологии, является оптимизация процесса предварительной обработки соломы. Как объяснил старший преподаватель кафедры машин и оборудования в агробизнесе Казанского ГАУ Ильнур Гайфуллин, от эффективности обработки зависит не только потенциал растительных отходов, необходимых для производства биотоплива, но и уровень негативного воздействия на природу.
«На сегодняшний день не существует универсальной оптимальной технологии предварительной обработки субстрата. Ее целью служит создание таких условий состава среды, при которых происходит подавление штаммов-потребителей водорода и стимулирование штаммов-продуцентов. Однако некоторые водород-потребители могут выживать в субстратах после предварительной обработки, а некоторые водород-продуценты, напротив, могут быть ингибированы. Это в большей степени зависит от состава питательной среды субстрата, наличия в ней антипитательных веществ и метаболических процессов, происходящих при ферментации», — добавил Гайфуллин.
В дальнейшем исследователи планируют масштабировать технологию и оптимизировать процессы предварительной обработки, чтобы повысить экономическую эффективность производства биоводорода из растительных отходов.