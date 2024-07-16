Российские ученые создали биотопливо из соломы

«На сегодняшний день не существует универсальной оптимальной технологии предварительной обработки субстрата. Ее целью служит создание таких условий состава среды, при которых происходит подавление штаммов-потребителей водорода и стимулирование штаммов-продуцентов. Однако некоторые водород-потребители могут выживать в субстратах после предварительной обработки, а некоторые водород-продуценты, напротив, могут быть ингибированы. Это в большей степени зависит от состава питательной среды субстрата, наличия в ней антипитательных веществ и метаболических процессов, происходящих при ферментации», — добавил Гайфуллин.