Российские ученые создали бактерии, которые ярко светятся при загрязнении воды

Специалисты МФТИ предложили использовать для этого кишечную палочку E.coli, которую они сделали люминесцентной, введя в нее гены из Photorhabdus luminescens — бактерии, которая паразитирует на насекомых. Полученная E.coli чувствительна к действию алкилирующих агентов — веществ, которые вступают в связь с ДНК. Они повреждают геном, вызывая в нем мутации, которые могут привести к онкологическим заболеваниям.