Российские ученые сообщили о древнейшем кладе украшений из Денисовой пещеры

Как отмечается, удивительными выглядят украшения из раковин моллюсков и яиц гигантских налетающих птиц, следы которых никогда не встречали на Алтае. Помимо этого, часть изделий была сделана из хлоритолита, который отсутствует в этом регионе. Уникальное своеобразие коллекции из Денисовой пещеры придают также бляшки, кольца, подвески, нашивные пластины с просверленными полостями, браслеты и диадемы, изготовленные из бивня мамонта.