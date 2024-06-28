Российские ученые рассказали, сколько тонн метеоритов каждый год обрушивается на Землю

Например, кратер Чикшулуб, или Чиксулуб на мексиканском полустрове Юкатан возник в результате падения 10-километрового астероида около 66 млн лет назад. В результате образовалась воронка диамметром 180 км и глубиной до 20 километров. Мощность взрыва можно было сравнить с подрывом 2 млн мощнейших ядерных бомб. Предположительно, именно этот астероид привел к исчезновению динозавров наряду со множеством других животных и растений.