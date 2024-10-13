Российские ученые рассказали, куда не стоит обращаться при болях в спине

По словам специалистов, есть множество причин возникновения болевых ощущений в области позвоночника. К основным из них относятся такие заболевания как остеохондроз, спондилоартроз, спондилез и грыжи межпозвоночных дисков. Также спина может болеть из-за спазма при травме, переохлаждении, инфекции или от малоподвижного образа жизни.