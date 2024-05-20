Российские ученые раскрыли тайны древних камней

Специалисты КемГУ в ходе исследования погребальных конструкций Тепсейского могильника (Краснотуранский район Красноярского края) открыли новые изображения, рассказывающие об отличительных особенностях воинов, а также свидетельствующие о проведении в регионе погребальных обрядов, сопровождавшихся нанесением на камни рисунков в тесинское время.
На месте был проведен стратиграфический (последовательность нанесения рисунков, перекрывающих друг друга) и стилистический анализы изображений, проанализированы приемы нанесения изображений, позволяющих определить примерный возраст некоторых рисунков. Всего специалисты проанализировали более 80 граней с изображениями.
«Рисунки под горой Тепсей наносились на камни тагарских курганов в разное время, поскольку эти камни находятся в свободном доступе. Тесинцы, как и другие более поздние группы населения, приходили сюда и во время (или приурочивая к ним) похорон, жертвоприношений, поминок, наносили рисунки на камни. Поэтому помимо тагарских, здесь много рисунков тесинских, таштыкских, тюркских, хакасских. То есть они разновременны», — рассказала директор института истории и международных отношений КемГУ Ольга Советова.
Ученые восстановили в 3D-модели граней, которые позволили увидеть на поверхности камней новые детали изображений, что дало возможность смысловой расшифровки композиций.
По словам исследователей, основными сюжетами тесинских петроглифов являются сцены охоты и баталий: воины с оружием, всадники, пронзенные стрелами животные. Например, оленуха, укрывающая под животом детеныша; человек, стоящий на спине животного; и даже антропоморфные персонажи, изображенные в «позе лотоса» со змеей в руке, а также перевернутые (умершие) персонажи.
Изображения на курганных камнях, датируемые более поздним временем, содержат другие сюжеты. Например, многофигурные таштыкские сцены, выполненные тонкими резными линиями: зубастые хищники, преследующие добычу, грузные быки, парящие птицы, лоси, многочисленные тамги и знаки, относящиеся к средневековью и новому времени.
Полученные результаты представлены на Международной научной конференции молодых ученых «Актуальная археология» в Институте истории материальной культуры РАН (г. Санкт-Петербург). В мае 2024 года планируется организация археологической экспедиции на Тепсей для продолжения полевого документирования изображений на курганных камнях современными методами (в том числе создание ЗD-моделей).
Полученные материалы позволят уточнить хронологию некоторых петроглифов и войдут в монографию по наскальному искусству на курганных камнях под горой Тепсей, издание которой планируется в 2025 году.
Исследование выполняется в рамках гранта Российского научного фонда.