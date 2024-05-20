Российские ученые раскрыли тайны древних камней

«Рисунки под горой Тепсей наносились на камни тагарских курганов в разное время, поскольку эти камни находятся в свободном доступе. Тесинцы, как и другие более поздние группы населения, приходили сюда и во время (или приурочивая к ним) похорон, жертвоприношений, поминок, наносили рисунки на камни. Поэтому помимо тагарских, здесь много рисунков тесинских, таштыкских, тюркских, хакасских. То есть они разновременны», — рассказала директор института истории и международных отношений КемГУ Ольга Советова.