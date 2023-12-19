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14:43 (мск), источник: © РИА Новости

Российские ученые проверили «легкие» Охотского моря

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Закономерности распределения хлорофилла-а на поверхности залива Анива Охотского моря выявили ученые СахГУ. Как сообщили в пресс-службе университета, концентрация этого вещества в акватории позволяет оценить уровень поглощения и захоронения углерода, а также служит индикатором состояния морских экосистем.

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Источник: РИА "Новости"

Исследователи уточнили, что состояние морских экосистем влияет на климат Земли и напрямую зависит от углеродного баланса на планете.

«Представьте Охотское море как огромный аквариум, в котором микроскопические растения (фитопланктон) играют роль легких для всей морской экосистемы. Эти микроорганизмы используют хлорофилл-а для преобразования световой энергии в химическую, в ходе чего углекислый газ (СО2) из воды и воздуха превращается в кислород и питательные вещества», — рассказал соавтор публикации, профессор Сахалинского государственного университета (СахГУ) Владимир Пищальник.

Специалисты университета проанализировали пространственно-временную изменчивость концентрации хлорофилла-а в поверхностном слое залива Анива Охотского моря с привлечением методов экологии, климатологии, океанографии и дистанционного зондирования.

По их словам, уникальность предлагаемого подхода в использовании спутникового мониторинга поверхности акватории со специальными сенсорами.

«Данные съемочные системы способны определять содержание хлорофилла-а, анализируя отраженный от водной поверхности свет. Основная концепция заключается в том, что хлорофилл-а и другие вещества в воде имеют уникальные светоотражающие свойства, которые могут быть точно зафиксированы и проанализированы с помощью этих спутниковых сенсоров», — пояснил Пищальник.

Он добавил, что после сбора данных для анализа снимков использовались компьютерные алгоритмы. Это помогло не только определить уровни хлорофилла-а в различных частях акватории залива, но и понять, как эти уровни меняются в зависимости от времени года и других условий.

«Наши результаты позволяют эффективнее планировать мониторинг состояния морской экосистемы. Например, выявление сезонных и региональных изменений в уровнях хлорофилла-а может указывать на необходимость принятия мер по защите определенных участков моря от загрязнения или чрезмерного вылова», — объяснил профессор.

В университете рассказали, что в дальнейшем перед учеными стоит несколько задач. Во-первых, разработка регионального алгоритма для обработки снятых данных, специализированного под Охотское море, для повышения точности измерений хлорофилла-а. Во-вторых, изучение скорости фитопланктонного фотосинтеза — ключевой показатель здоровья морской экосистемы и ее способности поглощать CO2.

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